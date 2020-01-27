Президент подчеркнул необходимость противодействовать попыткам пересмотра истории войны и героизации военных преступников (ФОТО, ВИДЕО)

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Вместе с президентскими советниками Игорь Додон посетил кишиневский Мемориал жертвам фашизма по случаю 75 лет со дня освобождения Красной армией лагеря смерти Освенцим.

Додон подчеркнул необходимость противодействовать попыткам пересмотра истории Второй Мировой войны и, в особенности, героизации военных преступников, исходя из того, что эта проблема очень чувствительна и для Республики Молдова, на территории которой в те годы было уничтожено до 300 тысяч евреев. Президент подтвердил и позицию государства в отношении борьбы с антисемитизмом, терроризмом и ксенофобией.

День 27 января ранее был объявлен ООН Днем памяти жертв Холокоста. В Республике Молдова эта памятная дата официально отмечается с 2016 года на основании решения Парламента от 26 ноября 2015 года.