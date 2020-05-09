Президент побывал в гостях у ветерана ВОВ и вручил ему высшую награду государства (ФОТО, ВИДЕО)

Президент побывал в гостях у ветерана ВОВ и вручил ему высшую награду государства (ФОТО, ВИДЕО)

Глава государства побывал в посёлке Крикова, где навестил ветерана Великой Отечественной войны, полковника Фёдора Васильевича Жолнеровича.

96-летний Фёдор Васильевич принимал участие в боях за освобождение России и Прибалтики, был награждён Орденом Красной звезды.

В знак высокой оценки особых заслуг перед государством вручил Фёдору Васильевичу высшую награду нашей страны – Орден Республики. Поздравил с Днём Победы, пожелал здоровья и мирного неба, – написал Игорь Додон на своей странице в соцсети.

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