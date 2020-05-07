Президент поблагодарил руководство и народ Румынии за предоставленную Молдове гуманитарную помощь (ФОТО, ВИДЕО)

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Спустя неделю после того, как в нашу страну прибыла команда румынских медиков, которые обмениваются опытом в борьбе с коронавирусом с молдавскими врачами, сегодня в Молдову приехали 20 грузовых автомобилей с гуманитарной помощью от соседней страны. Это крайне важная поддержка как наших медиков, так и пациентов. Об этом на своей странице в соцсети пишет Игорь Додон.

Глава государства отмечает: любая дополнительная медицинская помощь означает новые спасенные жизни, новые надежды для общества и более высокие шансы для скорейшего возвращения к нормальной жизни.

– По этому случаю хочу выразить благодарность и слова признательности братскому народу из-за Прута, руководству Румынии и лично господам министрам – Нелу Тэтару и Марчелу-Иоанну Веле, которые вызвались сопроводить эту помощь до Кишинева для его непосредственной передачи медицинским учреждениям Республики Молдова. Как известно, друг познается в беде. Помощь, оказанная Румынией в период кризиса в обеих странах, – живое доказательство такой дружбы. Я очень надеюсь на то, что после преодоления пандемического кризиса мы сможем активизировать диалог и сотрудничество между нашими государствами, а дружеская поддержка будет оказана и в хорошие времена, в том числе на взаимной основе, от Республики Молдова Румынии, поскольку и в Кишиневе есть желание помочь соседней стране там, где ей это понадобится, – отметил президент.

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