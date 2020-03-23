Президент поблагодарил Китай за помощь в борьбе с распространением коронавируса в Молдове (ФОТО, ВИДЕО)

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Примерно три тонны медикаментов, необходимые медицинские материалы и оборудование, включая 100 тысяч защитных респираторов и более 2500 тестов для диагностики заболевания, в скором времени поступят в Молдову из Китая. Об этом на своей странице в соцсети написал Игорь Додон по итогам рабочей встречи с Чрезвычайным и Полномочным Послом Китайской Народной Республики в нашей стране Чжаном Инхуном.

В ходе беседы стороны провели обмен мнениями о нынешнем этапе молдавско-китайских отношений, а также о ситуации с пандемией коронавируса нового типа. Глава государства дал высокую оценку тесному сотрудничеству между нашими государствами во всех областях, представляющих взаимный интерес. Он также выразил благодарность за существенную помощь, предлагаемую Китаем нашей стране в важнейших сферах.

– В особенности поблагодарил китайскую сторону за поддержку нашей страны в борьбе и предотвращении распространения коронавируса нового типа. Подчеркнул, что гуманитарная помощь, которая скоро прибудет в Молдову из КНР, будет состоять из примерно трех тонн медикаментов, необходимых медицинских материалов и оборудования, включая 100 тысяч защитных респираторов, более 2500 тестов для диагностики заболевания и т.д. Эта помощь крайне важна сейчас, в рамках мер, предпринимаемых властями Республики Молдова в борьбе с пандемией вируса COVID-19, – отметил Игорь Додон.

В завершение встречи стороны выразили единое мнение о возможностях дальнейшей реализации плана действий, направленных на создание новых перспектив углубления молдавско-китайского сотрудничества.

Напомним, сегодня утром Игорь Додон также сообщил, что ожидается поступление помощи медучреждениям страны и от Российской Федерации. Кроме того, поддержку Молдове регулярно оказывает ВОЗ.

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