Президент по традиции принял участие в крещенских купаниях (ВИДЕО)

Президент по традиции принял участие в крещенских купаниях (ВИДЕО)

Глава государства и в этом году остался верен традиции крещенских купаний. Войдя в воду, Игорь Додон трижды окунулся с головой. 

Ролик президент опубликовал на своей странице в соцсети.

– Снега нет, но температура всё равно низкая. Это полезно не только для души, но и для здоровья. С добрыми помыслами для всех верующих, – подписал он видео. 

Напомним, утром глава государства вместе с сотнями прихожан принял участие в литургии в столичном Соборе Рождества Христова, а также присутствовал при совершении Митрополитом Кишиневским и Всея Молдовы Владимиром великого чина освящения воды.

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