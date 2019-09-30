Президент: Период поблажек прошел, начинаются требования

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Первые 100 дней власти – это переходный период, когда новому парламентскому большинству удалось в рекордные сроки предпринять важные шаги по очищению государственных институтов, практически полностью был поддержан пакет по деолигархизации. Это важный первый результат, но трудности только начинаются. Об этом в интервью порталу “Трибуна” заявил президент Игорь Додон.

Глава государства уверен: граждане ждут, что власть в приоритетном порядке будет заниматься их социальными и экономическими проблемами. Некоторые политики много и энергично говорили в предыдущие годы, находясь в оппозиции, однако они продолжают много говорить и сейчас, находясь у власти, но, как бы твердо и убедительно они ни говорили, граждане хотят видеть и действия, а не только слова, больше конкретных и эффективных действий, сказал он.

– Я считаю, что все мы должны относиться к первым 100 дням с определенной снисходительностью как к периоду перехода от слов к действиям, как к периоду адаптации оппозиции к функциям и обязанностям власти. Правительство не является ни дискуссионным клубом, ни судом, ни неправительственной организацией, оно является главным исполнительным органом государства, и я очень надеюсь, что для понимания этого хватило ста дней. Отныне период поблажек прошел, начинаются требования, – подчеркнул он.