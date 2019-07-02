Президент: Перед тем, как сбежать из Молдовы, Шор пытался продать аэропорт

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Перед тем, как сбежать из страны, Илан Шор попытался продать Международный аэропорт Кишинева путем уступки договора цессии за большие деньги российским инвесторам. Об этом в рамках интервью порталу cotidianul.md рассказал президент страны Игорь Додон.

– Что попытался сделать Шор перед тем, как сбежать. Он продал дьюти-фри не знаю кому, и тот человек попал в ситуацию, когда он заплатил деньги и остался без дьюти-фри. Но, кроме этого, Шор попытался продать аэропорт инвесторам в России путем уступки договора цессии за большие деньги. Конечно, они связались со мной, рассказали об этом, и я сказал: “Не пытайтесь покупать какие-либо активы у тех, кто был у власти до сих пор, потому что все они будут возвращены государству”, – сказал он.

Глава государства также отметил, что Илан Шор получил право цессии незаконно. Игорь Додон считает, что аэропорт может вернуться в полную собственность государства.

– Есть очень большая вероятность, что аэропорт вернется в эксклюзивную собственность государства. Он и сейчас является собственностью государства, там был заключен контракт о публично-частном партнерстве с инвестором, которым является Илан Шор. И я твердо уверен, что в аэропорт не были вложены личные деньги. Это были или деньги из украденного миллиарда, то есть, государственные деньги, или те деньги, которые пассажиры платят в качестве сборов, – сказал он.

Игорь Додон также отметил, что предыдущая власть была заинтересована в том, чтобы международные перелеты осуществлялись только из Кишинева и чтобы в нашей стране был всего один аэропорт. Глава государства придерживается другого мнения.

– Я считаю, что нужно позволить, чтобы был еще один или два международных аэропорта. Почему бы не открыть на юге страны? Я твердо уверен, что найдутся инвесторы, – добавил он.