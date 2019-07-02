Президент: Перед тем, как сбежать из Молдовы, Шор пытался продать аэропорт

Президент: Перед тем, как сбежать из Молдовы, Шор пытался продать аэропорт

Перед тем, как сбежать из страны, Илан Шор попытался продать Международный аэропорт Кишинева путем уступки договора цессии за большие деньги российским инвесторам. Об этом в рамках интервью порталу cotidianul.md рассказал президент страны Игорь Додон. 

– Что попытался сделать Шор перед тем, как сбежать. Он продал дьюти-фри не знаю кому, и тот человек попал в ситуацию, когда он заплатил деньги и остался без дьюти-фри. Но, кроме этого, Шор попытался продать аэропорт инвесторам в России путем уступки договора цессии за большие деньги. Конечно, они связались со мной, рассказали об этом, и я сказал: “Не пытайтесь покупать какие-либо активы у тех, кто был у власти до сих пор, потому что все они будут возвращены государству”, – сказал он. 

Глава государства также отметил, что Илан Шор получил право цессии незаконно. Игорь Додон считает, что аэропорт может вернуться в полную собственность государства.

– Есть очень большая вероятность, что аэропорт вернется в эксклюзивную собственность государства. Он и сейчас является собственностью государства, там был заключен контракт о публично-частном партнерстве с инвестором, которым является Илан Шор. И я твердо уверен, что в аэропорт не были вложены личные деньги. Это были или деньги из украденного миллиарда, то есть, государственные деньги, или те деньги, которые пассажиры платят в качестве сборов, – сказал он. 

Игорь Додон также отметил, что предыдущая власть была заинтересована в том, чтобы международные перелеты осуществлялись только из Кишинева и чтобы в нашей стране был всего один аэропорт. Глава государства придерживается другого мнения.

– Я считаю, что нужно позволить, чтобы был еще один или два международных аэропорта. Почему бы не открыть на юге страны? Я твердо уверен, что найдутся инвесторы, – добавил он.

 

 

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