Президент: Пенсии должны индексироваться два раза в год!

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Глава государства провел этим утром заседание с сотрудниками аппарата президента. На нем были обсуждены инициативы экономического и социального характеров, направленные на экономический рост и повышение уровня социальной защиты наших граждан.

Одной из таких мер, по мнению Игоря Додона, станет индексация пенсий дважды в год, что позволит своевременно корректировать размер пенсии в соответствии с динамикой потребительских цен. В то же время глава государства выступает за установление минимально гарантированного срока получения пенсии наследниками, в случае преждевременной кончины получателя пенсии по возрасту.

– Эта мера повысит уровень социальной защиты наследников граждан, которые всю жизнь вносили вклад в соцфонд, но преждевременно скончались, – считает президент.

Эти и другие инициативы будут вынесены на широкое обсуждение. Стоит отметить, что глава государства продвигает их уже на протяжении нескольких лет, однако всякий раз они блокировались прежним режимом.