Президент ответил правым радикалам: Мы – наследники победителей! (ВИДЕО)

Президент ответил правым радикалам: Мы – наследники победителей! (ВИДЕО)

Глава государства дал жесткий отпор тем, кто считает проблемой победу СССР в ВОВ и полагает, что в ней не было победителей. На своей странице в соцсети Игорь Додон опубликовал ролик, красочно иллюстрирующий празднование Дня Победы вчера в центре Кишинева, и сопроводил запись лаконичной репликой в адрес всех тех, кто отказывается признавать историческую правду. 

– Мы – наследники победителей (назло всем недругам). В Молдове 9 Мая всегда было, есть и будет Днём Победы! Мы помним, мы гордимся! – отметил он. 

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md