Президент ответил правым радикалам: Мы – наследники победителей! (ВИДЕО)

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Глава государства дал жесткий отпор тем, кто считает проблемой победу СССР в ВОВ и полагает, что в ней не было победителей. На своей странице в соцсети Игорь Додон опубликовал ролик, красочно иллюстрирующий празднование Дня Победы вчера в центре Кишинева, и сопроводил запись лаконичной репликой в адрес всех тех, кто отказывается признавать историческую правду.

– Мы – наследники победителей (назло всем недругам). В Молдове 9 Мая всегда было, есть и будет Днём Победы! Мы помним, мы гордимся! – отметил он.