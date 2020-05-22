Президент ответил недругам: В отставку не уйду! Буду бороться до конца (ВИДЕО)

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Вбрасываемые в публичное пространство фальшивки против президента не возымеют желаемого эффекта для тех, кто за этим стоит. Игорь Додон не намерен сдаваться.

– Их цель – дестабилизировать меня психологически, чтобы я сдался. Мне приходят различные сообщения: “Если не остановишься – получишь не знаю что и так далее”. Так было и в прошлом году. В прошлом году я проявил характер и пошел до конца. И в этом году я пойду до конца, – сказал он в рамках передачи “Президент отвечает”.

Игорь Додон отметил, что его отставки добиваются олигархические “заготовки”: “Шор и Канду в парламенте, балабол вне парламента и несколько заготовок из лагеря унионистов – Реницэ и еще 2-3, которые участвуют в этой игре”. Глава государства выступил с жестким ответом на требование, чтобы он покинул занимаемый пост.

– Заверяю вас, что президент в отставку не подаст, – сказал он.

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