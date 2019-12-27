Президент ответил на вопросы граждан и показал им родительский дом (ВИДЕО)

Президент ответил на вопросы граждан и показал им родительский дом (ВИДЕО)

На этой неделе в спецвыпуске программы «Президент отвечает» глава государства решил пригласить граждан в дом своих родителей, чтобы они могли узнать его поближе.

– Часто получаю вопросы личного характера и, чтобы на них ответить, решил зайти домой, к маме. Приглашаю вас посмотреть это видео, чтобы вы лучше могли понять меня как обычного человека, а также получили ответы о том, что происходит в стране, – отметил он. 

Игорь Додон также поблагодарил граждан за то, что они продолжают оставаться активными.

– Благодаря этому диалогу граждане смогли услышать ответы на свои вопросы. Первые четыре эпизода «Президент отвечает» собрали более миллиона просмотров. Это говорит, что запуск этой платформы был правильным решением, – добавил он. 

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