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Президент ответил на многочисленные вопросы иностранных журналистов

Президент ответил на многочисленные вопросы иностранных журналистов

Глава государства провел сегодня, 15 декабря, встречу с группой иностранных журналистов, представляющих СМИ из Италии, Швейцарии, Германии, Франции, Румынии, России и Швеции.

Они прибыли в Республику Молдова для участия в международной конференции “Финансовый капитализм и его альтернативы для XXI века. Вклад в 4-ую экономическую теорию”. Cреди участников встречи были представители телеканалов “Libertes” из Франции, “Alfa TV” из Болгарии, российского портала geopolitica.ru‬ и других.

– Ответил на многочисленные вопросы, связанные, в частности, с кражей миллиарда, отношением к НАТО, отношений с ЕС и Российской Федерацией и так далее, а также дал несколько интервью для телеканалов, – написал по итогам проведенной встречи президент.

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