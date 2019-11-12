Президент ответил лидеру PAS: Внешние партнеры поддерживают не Додона или Санду, а граждан РМ (ВИДЕО)

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Попытка спекуляций на тему того, что другое правительство не получит от внешних партнеров “ни копейки”, показывает политическую незрелость тех, кто делает данные заявления. Так считает президент Игорь Додон.

– Представьте себе, что Додон сказал бы: “Если вы не поддержите меня, то будет закрыт экспорт в РФ”. Что вы скажете? Все будут меня критиковать. А я всё время, даже когда Плахотнюк, как вы говорили, отстранял меня от должности, ездил и решал проблемы с экспортом, потому как я думал о людях, о стране, а не о собственной гордости. Я тоже разговаривал с внешними партнёрами. Они не поддерживают Додона, Санду или Канду, они поддерживают граждан Республики Молдова. Я прочитал заявления делегации ЕС в Кишиневе и партнёров из Румынии. Они говорят, что поддержат тех, кто осуществит реформы. Могу пообещать, что следующее правительство будет осуществлять реформы, – заявил он.

Напомним, что сегодня на заседании парламента Майя Санду неоднократно говорила о том, что если ее правительство будет отправлено в отставку, страна окажется без денег, так как внешние партнеры откажутся от финансирования другого кабинета министров.