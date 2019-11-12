Президент ответил лидеру PAS: Внешние партнеры поддерживают не Додона или Санду, а граждан РМ (ВИДЕО)

Президент ответил лидеру PAS: Внешние партнеры поддерживают не Додона или Санду, а граждан РМ (ВИДЕО)

Попытка спекуляций на тему того, что другое правительство не получит от внешних партнеров “ни копейки”, показывает политическую незрелость тех, кто делает данные заявления. Так считает президент Игорь Додон. 

– Представьте себе, что Додон сказал бы: “Если вы не поддержите меня, то будет закрыт экспорт в РФ”. Что вы скажете? Все будут меня критиковать. А я всё время, даже когда Плахотнюк, как вы говорили, отстранял меня от должности, ездил и решал проблемы с экспортом, потому как я думал о людях, о стране, а не о собственной гордости. Я тоже разговаривал с внешними партнёрами. Они не поддерживают Додона, Санду или Канду, они поддерживают граждан Республики Молдова. Я прочитал заявления делегации ЕС в Кишиневе и партнёров из Румынии. Они говорят, что поддержат тех, кто осуществит реформы. Могу пообещать, что следующее правительство будет осуществлять реформы, – заявил он. 

Напомним, что сегодня на заседании парламента Майя Санду неоднократно говорила о том, что если ее правительство будет отправлено в отставку, страна окажется без денег, так как внешние партнеры откажутся от финансирования другого кабинета министров.

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