“Президент отвечает”: второй выпуск (ВИДЕО)

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Вышел второй выпуск новой видеоплатформы главы государства для общения с гражданами “Президент отвечает”. На сей раз Игорь Додон затронул восемь важных и щепетильных тем для нашего общества.

В их числе: трудоустройство в сельской местности, возвращение наших граждан в страну, пособия для детей до 18 лет, агрессия среди учащихся, открытие новых аэропортов, выход Влада Филата на свободу.

– Как и обещал, каждые выходные мы встречаемся на этой площадке, где глава страны отвечает на вопросы граждан. Этот диалог должен укрепить отношения между нами и сделать наше взаимодействие более продуктивным. Благодарю вас за вашу активность и жду от вас новых и интересных вопросов, – отметил Игорь Додон.

Полный выпуск можно посмотреть ниже: