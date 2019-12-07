“Президент отвечает”: второй выпуск (ВИДЕО)

“Президент отвечает”: второй выпуск (ВИДЕО)

Вышел второй выпуск новой видеоплатформы главы государства для общения с гражданами “Президент отвечает”. На сей раз Игорь Додон затронул восемь важных и щепетильных тем для нашего общества. 

В их числе: трудоустройство в сельской местности, возвращение наших граждан в страну, пособия для детей до 18 лет, агрессия среди учащихся, открытие новых аэропортов, выход Влада Филата на свободу.

– Как и обещал, каждые выходные мы встречаемся на этой площадке, где глава страны отвечает на вопросы граждан. Этот диалог должен укрепить отношения между нами и сделать наше взаимодействие более продуктивным. Благодарю вас за вашу активность и жду от вас новых и интересных вопросов, – отметил Игорь Додон. 

Полный выпуск можно посмотреть ниже:

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