Президент отвечает: после 15 мая двухнедельный карантин для приезжающих из-за границы сохраняется

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После 15 мая введённые ранее ограничения для въезжающих в страну граждан сохранятся на неопределённый период: им нужно будет провести на карантине 14 дней. Об этом Игорь Додон заявил в рамках программы “Президент отвечает”.

– Госпожа Думбрэвяну сказала, что даже для президента не будет сделано исключение. Если приеду из другой страны – буду находиться на карантине 2 недели. Иначе – штраф, – сообщил президент.

Додон сообщил, что в связи с этим ему пришлось отменить визит в Беларусь – в Минск главу государства пригласил его коллега Александр Лукашенко.

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