“Президент отвечает”: главе государства поступили тысячи вопросов от граждан (ВИДЕО)

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Сказано – сделано! Сегодня была запущена платформа “Президент отвечает” для прямого общения главы государства с гражданами.

Как отметил Игорь Додон, после этой инициативы он получил сотни, и даже тысячи вопросов по политическим, социально-экономическим и личным темам. Президент заверил в том, что каждый из них будет рассмотрен и решен.

– Сегодня мы решили поговорить о восьми актуальных и важных темах, которые касаются нас всех, включая смену правительства, реформу правосудия, борьбу с коррупцией, европейский вектор, бюджет, инвестиции, а также новый президентский срок. Я хочу, чтобы эта платформа стала хорошим мостом между президентом и гражданами, как эффективный инструмент обмена информацией. Я призываю вас быть активными, оставлять комментарии и сообщения, интересные вопросы и конструктивные предложения для следующего выпуска, – отметил президент на своей странице в соцсети.