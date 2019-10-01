Президент отреагировал на инцидент с избитой иностранными студентками молодой мамой: Не потерпим насилия в отношении наших граждан!

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Государство должно обеспечивать безопасность своих граждан для того, чтобы каждый человек чувствовал себя в своей родной стране в полной безопасности. Об этом заявил президент Молдовы Игорь Додон, комментируя вопиющий случай, произошедший в столице, когда группа иностранных студенток напала на нашу соотечественницу, шедшую с маленьким ребенком, и избила мать на глазах у дочери.

Глава государства отметил, что испокон веков молдаване отличались миролюбием, дружелюбием и гостеприимным отношением к иностранцам, однако, по словам Игоря Додона, подобные качества наших сограждан не должны служить поводом для насильственных действий со стороны иностранного населения.

– Мы, молдаване, – гостеприимный народ, дружественный и открытый. Эти качества наш народ проявлял на протяжении всей нашей истории, так же мы вели себя в отношениях с соседями и внутри нашего сообщества. Однако наша скромность и толерантность не должны быть для иностранцев поводами вести себя агрессивно, унижающе и оскорбительно. Тем более, мы не позволим проявлять подобное поведение у нас дома, в отношении наших сограждан. К сожалению, подобное насильственное поведение было замечено недавно, когда на местную жительницу, молодую маму, в присутствии ребенка, напала группа иностранных граждан, обучающихся в Молдове, – отметил он.

В данной связи, президент Молдовы констатировал, что подобное агрессивное поведение со стороны иностранных граждан должно быть наказано в обязательном порядке.

– Хочу верить, что подобные агрессивные действия являются единичным случаем и больше не повторятся. И, что тем более, это не станет поводом для негативного отношения молдавских граждан к иностранным студентам. При этом, я считаю, что подобные жесты должны быть наказаны, для того, чтобы все понимали, что государство охраняет своих граждан и что государство не допустит насилия в адрес своего населения, тем более, насилия в отношении или в присутствии ребенка, – добавил он.

Подводя итог, Игорь Додон потребовал, чтобы и руководство университета, в котором обучаются напавшие на женщину с ребенком иностранные студентки, и руководство миграционных служб дали незамедлительную оценку произошедшему, а также рассмотрели возможность отзыва вида на жительства у студентов-иностранцев, в том случае, если рассмотрение данного вопроса предусматривает подобные санкции.