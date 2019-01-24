Президент отправляется в районы: до конца марта Додон собирается посетить каждый из них (ВИДЕО)

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Вследствие многочисленных обращений граждан глава государства принял решение отправиться в районы страны и посетить за два месяца каждый из них. В ходе поездок президент побеседует с людьми в районных центрах, расскажет им о текущей ситуации в республике и своих планах, а также ответит на вопросы. Об этом Игорь Додон рассказал в эфире программы “Acces direct” на телеканале “НТВ Молдова”.

– На протяжении этих 2 лет я был во многих районах, но люди говорят: “Приезжайте, мы хотим с вами пообщаться”. Я был в 250 населенных пунктах, не знаю, был ли другой президент в 250 селах за 2 года. Граждане знают, они меня видели. Со многими из них лично здоровался за руки, фотографировался. Есть села, в которых за 27 лет не было разу ни депутата, ни министра, ни вице-министра, не говоря уже о президенте. Я пообещал, что приеду. С начала февраля я поеду во все районы. Моя цель – до конца марта побывать в каждом районе Республики Молдова. В районных центрах, в залах или на улице, я буду беседовать с гражданами, объяснять им, что происходит, потому что многие просят меня приехать в районный центр и пообщаться, – сказал Додон.

Президент подчеркнул: предстоящие визиты не будут иметь ничего общего с предвыборной кампанией. Глава государства не собирается обращаться к гражданам с политическим мессаджем.

– Я сразу хочу сказать, чтобы там не было ни единого кандидата ни из одной партии – ни от социалистов, ни от демократов, ни одного. Если придут провокаторы – мы им ответим, это не проблема. Я поеду в районы не для поддержки какой-либо политической партии, а для общения с гражданами – о том, что происходит в стране, как я вижу будущее, что делаем с отношениями с Россией, с Европой, Румынией, Украиной. Думаю, будут интересные беседы. Поэтому ждите меня, скоро я буду у вас, – подытожил он.