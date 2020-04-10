Президент отправился с визитом на север Молдовы, чтобы на месте изучить обстановку в больницах Сорок и Флорешт (ФОТО, ВИДЕО)

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На въезде в закрытый на карантин город Сороки Игорь Додон встретился с председателем района Вячеславом Руснаком, депутатом Парламента Республики Молдова от Партии социалистов Аллой Пилипецкой и директором районной больницы Анжелой Руснак.

Президента проинформировали о том, что в соответствии с решением Национальной комиссии по чрезвычайным ситуациям в городе Сороки введены более строгие меры по ограничению передвижения граждан, времени их нахождения на улице и т.д. Кроме того, в городе расквартирован дополнительный личный состав Министерства внутренних дел для надзора над исполнением этих мер.

– Директор Сорокской районной больницы Анжела Руснак сообщила мне о том, что это лечебное учреждение является стратегическим и располагает 280 койками. В настоящее время здесь находится 101 пациент, из них 87 с диагнозом коронавирус. Больница оснащена необходимым защитным оборудованием и медикаментами. Все желающие врачи получили временное размещение, питание и транспорт – всё за счет местных властей. Хорошая новость в том, что часть медработников, находившихся на карантине, возвращается к работе. Местная администрация заверила меня в том, что держит ситуацию под контролем, а жители соблюдают ограничительные меры. Вместе с тем, на местном уровне было принято решение выделить по 10 тысяч леев тем семьям, в которых есть умершие от COVID-19, – отметил президент.

Игорь Додон поблагодарил врачей и всех тех, кто борется с распространением вируса нового типа.

– Заверил в том, что мы будем прилагать все усилия и окажем всю необходимую поддержку для скорейшего урегулирования кризисной ситуации, в которой мы оказались, особенно закрытые на карантин населенные пункты, – подчеркнул он.

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