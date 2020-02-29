Президент отправился с рабочим визитом в Рышканский и Единецкий районы (ФОТО)

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Игорь Додон проведёт встречи с местной администрацией, гражданами и экономическими агентами. Кроме того, глава государства посетит теоретический лицей, поздравит многодетные семьи и супругов-долгожителей, а также побеседует со священнослужителями.

Подробнее о рабочем визите в Рышканский и Единецкий районы президент рассказал на своей странице в соцсети.

Первый пункт рабочей повестки – посещение аэропорта города Бельцы. Вместе с главой компании “Молдаэросервис” Виорелом Катанэ обсудили планы привлечения иностранных инвесторов для полной модернизации воздушной гавани с перспективой открытия здесь лоукост-хаба как необходимой для страны альтернативы Кишинёвскому аэропорту. Кроме того, приветствовал идею открытия при Бельцком аэропорте Авиационной школы, учитывая острую нехватку квалифицированных кадров в этой отрасли. Планируется обучение пилотов самолётов и вертолетов, технического персонала и работников наземных служб, – уточнил Додон.

Глава государства отметил, что руководство Молдовы уделяет повышенное внимание проекту инвестиций в Бельцкий аэропорт и будет оказывать всю необходимую поддержку для успешной реализации намеченных планов.