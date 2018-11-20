Президент отправился с рабочим визитом в Россию: что предусматривает программа поездки

Этим вечером глава государства отправился с рабочим визитом в Российскую Федерацию. В его рамках Игорь Додон посетит Москву и Санкт-Петербург.

Как отметил Игорь Додон на своей странице в соцсети сам президент, в ходе поездки предусмотрены:

1. Встреча с Вячеславом Володиным, Председателем Государственной Думы, и выступление Игоря Додона на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 2. Проведение рада встреч с представителями высшего руководства Российской Федерации, в том числе с вице-премьером, специальным представителем Президента РФ по развитию торгово-экономических отношений с Республикой Молдова Дмитрием Козаком. 3. Пройдет заседание Молдо-российского экономического совета, в рамках которого будет обсуждено выполнение договорённостей, достигнутых на прошедшем в сентябре в Кишиневе Молдо-российском экономическом форуме, и обозначены планы на будущий год. 4. Встречи с представителями молдавской диаспоры: 24 ноября в Москве, а 25-го –в Санкт-Петербурге.

Также завтра в Государственной Думе состоятся межфракционные рабочие заседания между депутатами ПСРМ и “Единой России” и “Справедливой России”.

– Российская Федерация была, есть и будет стратегическим партнёром Республики Молдова. Никому не удастся разрушить наши братские духовные, культурные и экономические связи, которые наши народы строили веками, – подчеркнул Игорь Додон.