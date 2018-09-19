Президент отправил в отставку уже 17 министров правительства Филипа: о ком идет речь

За год и девять месяцев своего мандата глава государства подписал указы об отстранении должности 17 министров правительства Павла Филипа.

Первым в отставку был отправлен бывший министр обороны Анатол Шалару. Глава государства подписал указ об его отстранении всего через пару дней после вступления в должность президента – 27 декабря 2016 года. Следующий указ об отставке был подписан 20 марта 2017 года. Тогда от должности был отстранен бывший министр сельского хозяйства и пищевой промышленности Эдуард Грама.

30 мая 2017 года Игорь Додон подписал указы об отстранении от должности сразу 4 министров правительства Филипа: бывшего вице-премьера Георге Брега, бывшего министра окружающей среды Валерия Мунтяну, бывшего министра транспорта и инфраструктуры дорог Юрия Киринчука и бывшего министра просвещения Корины Фусу. Еще две отставки произошли 25 июля – тогда от должностей были отстранены экс-министр молодежи и спорта Виктор Зубко и бывший министр здравоохранения Руксанда Главан.

Сразу 6 министров лишились своих должностей 21 декабря 2017 года. Это Андрей Галбур, бывший глава МИДЕИ, Стела Григораш, бывший министр здравоохранения, труда и соцзащиты, Георге Бэлан, бывший вице-премьер по реинтеграции, Василе Бытка, бывший министр сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды, Октавиан Калмык, бывший министр экономики и инфраструктуры и Владимир Чеботарь, бывший министр юстиции.

13 марта 2018 года указом президента в отставку был отправлен бывший министр юстиции Александр Тэнасе. Наконец, сегодня, 19 сентября, глава государства подписал указы об отстранении от должности министра сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды Ливиу Волконовича и министра здравоохранения, труда и социальной защиты Светланы Чеботарь.

Ранее Игорь Додон неоднократно заявлял, что выступает за полную смену действующего кабинета министров, и что это должно произойти как можно скорее.