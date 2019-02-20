Президент открыл новый спортивный комплекс, построенный по его инициативе в Бессарабке (ФОТО, ВИДЕО)

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Сегодня глава государства отправился с рабочей поездкой на юг Молдовы для встреч с гражданами.

В ходе визита в город Бессарабка Игорь Додон принял участие в открытии спортивного комплекса, который является частью национальной программы реабилитации спортивной инфраструктуры. Комплекс включает футбольную, баскетбольную, волейбольную и теннисную площадку, детскую игровую площадку и зону отдыха для взрослых.

– Приветствовал жителей Бессарабки и выразил надежду на то, что эта спортплощадка станет любимым местом отдыха и досуга для всех жителей города. Будем и далее прикладывать усилия для создания благоприятных условий и мотивирования людей к занятию спортом и здоровому образу жизни, – отметил президент на своей странице в соцсети.

Напомним, что осенью 2017 года был запущен национальный проект по строительству примерно 300 спортивных комплексов в населенных пунктах страны, преимущественно в сельской местности. Десятки комплексов уже сданы в эксплуатацию, находятся в стадии проектирования или строительства. Данная программа реализуется под патронатом Президента Республики Молдова в рамках кампании “Люблю Молдову” в партнерстве с Благотворительным фондом первой леди “Din suflet”.