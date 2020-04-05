Президент: От ответственности каждого зависит, как долго продлится этот сложный период (ВИДЕО)

0

От каждого из нас зависит, как долго продлится этот сложный период. Если мы будем ответственными, он закончится быстрее. С таким посланием Игорь Додон обратился сегодня к гражданам на брифинге для прессы в контексте того, что завтра бюджетники возвращаются к работе, а в последующие недели в Молдове ожидается пик пандемии коронавируса.

– В то же время мы не можем блокировать деятельность ряда учреждений, особенно государственных. Поэтому мы приняли решение с завтрашнего дня возобновить работу бюджетников, – пояснил Додон, отметив, что приветствуется дистанционная работа в тех случаях, где это возможно.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.