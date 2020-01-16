Президент остается безоговорочным лидером народного доверия

Президент остается безоговорочным лидером народного доверия

Президент Республики Молдова Игорь Додон остается уверенным лидером доверия граждан. Согласно представленным сегодня результатам опроса общественного мнения, главе государства доверяют 35,6% граждан.

Следом за ним располагается лидер партии “Действие и солидарность” Майя Санду с 20,4% доверия. В топ-3 вошел также генеральный примар Кишинева Ион Чебан, которому доверяют 10,7% граждан.

Далее следуют: председатель ДПМ Павел Филип (7,4%), председатель партии “Платформа достоинства и правды” Андрей Нэстасе (6,3%), председатель парламента Зинаида Гречаный (почти 6%), премьер-министр Ион Кику (4,1%), председатель “Нашей партии” Ренато Усатый (2,8%), башкан Гагаузии Ирина Влах (2,1%).

Опрос “2019 год по мнению населения Республики Молдова” проводился Ассоциацией социологов и демографов РМ в период со 2 по 13 января 2020 года. В нем приняли участие 1189 респондентов. Максимальная погрешность составляет +/- 3%.

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