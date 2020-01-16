Президент остается безоговорочным лидером народного доверия

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Президент Республики Молдова Игорь Додон остается уверенным лидером доверия граждан. Согласно представленным сегодня результатам опроса общественного мнения, главе государства доверяют 35,6% граждан.

Следом за ним располагается лидер партии “Действие и солидарность” Майя Санду с 20,4% доверия. В топ-3 вошел также генеральный примар Кишинева Ион Чебан, которому доверяют 10,7% граждан.

Далее следуют: председатель ДПМ Павел Филип (7,4%), председатель партии “Платформа достоинства и правды” Андрей Нэстасе (6,3%), председатель парламента Зинаида Гречаный (почти 6%), премьер-министр Ион Кику (4,1%), председатель “Нашей партии” Ренато Усатый (2,8%), башкан Гагаузии Ирина Влах (2,1%).

Опрос “2019 год по мнению населения Республики Молдова” проводился Ассоциацией социологов и демографов РМ в период со 2 по 13 января 2020 года. В нем приняли участие 1189 респондентов. Максимальная погрешность составляет +/- 3%.