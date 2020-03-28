Президент опубликовал семейное фото: “Надеюсь, что все мы будем еще больше ценить общение с близкими”

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Вместе с большинством жителей нашей страны на строгой изоляции и карантине находятся и близкие главы государства. Сегодня президент освободился пораньше с работы и решил прогуляться с ними в лесу. Фото супруги и младшего сына возле цветущего дерева Игорь Додон опубликовал на своей странице в соцсети.

– Глоток свежего воздуха и короткая прогулка в этот период строгой изоляции и карантина, – подписал снимок глава государства.

Игорь Додон заверил, что государственные учреждения делают всё для борьбы с эпидемией и для того, чтобы все граждане как можно скорее смогли от души порадоваться весне.

– Нужно еще немного потерпеть, чтобы всем вместе вернуться к привычному ритму жизни и к привычной свободе. Надеюсь, что все мы будем еще больше ценить общение с близкими и нашу каждодневную деятельность, – добавил он.

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