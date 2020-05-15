Президент опубликовал фото с женой и младшим сыном: Семья – это всё для меня!

Президент опубликовал фото с женой и младшим сыном: Семья – это всё для меня!

Как и обещал сегодня в рамках программы “Президент отвечает”, с работы Игорь Додон вернулся с букетом пионов для жены Галины по случаю Международного дня семьи. Семья, отметил он на своей странице в соцсети, делает нас сильнее, учит нас любви, уважению, состраданию и заботе.

– Семья – это всё для меня. Я бесконечно признателен своей семье за настоящие жизненные ценности, за понимание и тепло нашего домашнего очага. Больше всего я благодарю маму и супругу – самых дорогих женщин в моей жизни. Сегодня, в Международный день семьи, желаю вам и вашим семьям здоровья и счастья. Вместе мы преодолеем все трудности! – подписал он снимок с женой и младшим сыном Николаем. 

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