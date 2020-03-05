Президент – оппонентам: Вы все пытаетесь выступить против Додона. Не лучше ли стремиться сделать что-то для людей? (ВИДЕО)

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“Давайте что-то делать для людей, а не заниматься деятельностью против кого-то”. С таким призывом Игорь Додон обратился к своим оппонентам. Глава государства отметил, что его целью всегда были и остаются добрые поступки для граждан, тогда как у других, как видно, совсем другие помыслы.



– Даже на этой неделе были заявления: все ставят себе целью выступить против Додона. Не лучше ли стремиться сделать что-то для людей? Недавно слышал, что Санду хочет досрочных парламентских выборов. Если не успеет в ближайшие месяцы, то сразу после президентских выборов. То есть, если Санду станет президентом, она сразу распустит парламент. Кому это нужно? – отметил он.

Игорь Додон добавил, что его целью всегда были и остаются добрые дела для людей. У других же, как видно, задачи совсем иные.

– Зачем они выступают против кого-то? До сих пор были против Плахотнюка. Теперь Плахотнюк хочет вернуться, чтобы объединиться с Санду, “Pro-Moldova”, с Шором и другими. Хотят создать коалицию против правительства. Но, может, нужно выступать за что-то, а не против? – заявил президент.