Президент окажет содействие в ремонте мемориала “Вечность”, реставрации Аллеи героев и монумента освободителям столицы (ВИДЕО, ФОТО)

Президент окажет содействие в ремонте мемориала “Вечность”, реставрации Аллеи героев и монумента освободителям столицы (ВИДЕО, ФОТО)

Президент Молдовы Игорь Додон провел сегодня рабочую встречу с генералом Виктором Гайчуком, депутатом Парламента Республики Молдова, председателем Союза офицеров РМ, главой Комиссии по делам ветеранов Вооруженных сил, органов правопорядка и участников вооруженных конфликтов в Совете гражданского общества при Президенте РМ. Стороны обсудили вопросы, касающиеся деятельности Союза офицеров, включая план дальнейших мероприятий, связанных с празднованием в нынешнем году 75-летия освобождения Молдовы от фашизма.

Глава государства и председатель Союза офицеров подчеркнули необходимость проведения ремонтных работ на Мемориале воинской славы «Вечность» и реставрации памятника освободителям столицы, расположенного у здания Академии наук.

– Кроме того, рассмотрели просьбу Союза офицеров РМ о содействии в реконструкции Аллеи героев на Мемориале «Вечность» и установке там памятных знаков четырем героям-уроженцам Молдовы. Обещал оказать всю необходимую поддержку в этом и других вопросах, – отметил Игорь Додон на своей странице в соцсети. 

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