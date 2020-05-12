Президент окажет помощь Институту матери и ребенка (ФОТО)

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Как было ранее обещано в ходе онлайн-дискуссий с гражданами, сегодня Игорь Додон отправился с визитом в Институт матери и ребенка, где изучил ситуацию на месте, особенно с учетом продолжающегося пандемического кризиса.

Отдельно глава государства ознакомился с работой двух родильных отделений – в Центре реабилитации и реанимационном отделении. Додон констатировал, что, несмотря на многочисленные проекты, реализованные здесь за счет внутренних и внешних источников, в учреждении до сих пор есть острая необходимость консолидации материально-технической базы.

– Дал заверения в том, что окажу возможную помощь для оснащения учреждения всем необходимым медицинским оборудованием и материалами. В то же время подчеркнул намерение нынешних властей осуществить значительные инвестиции в национальную систему здравоохранения для сокращения оттока медицинских кадров путем создания надлежащих условий работы и оказания необходимой социальной защиты, а также для повышения безопасности пациентов, – отметил он на своей странице в соцсети.

Кроме того, президент поздравил работников учреждения с Международным днем медсестер. Он поблагодарил их за преданность делу и профессионализм, который они демонстрируют каждый день, и пожелал им здоровья, новых достижений и благополучия.

Институт матери и ребенка был создан в 1982 году. В настоящее время здесь работают 2294 человека, включая 30 научных сотрудников, 637 врачей и резидентов, 648 медсестер, 122 акушерки, 811 человек вспомогательного персонала. Является ведущим республиканским учреждением в области акушерства, гинекологии, педиатрии и педиатрической хирургии. Здесь осуществляется диагностирование, лечение, профилактика и реабилитация примерно 40 тысяч пациентов ежегодно; принимаются примерно 5500 родов в год и около 150 тысяч консультаций в специализированном Отделении интегрированного консультирования.

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