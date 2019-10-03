Президент окажет полную поддержку ансамблю «Жок»: под патронатом главы государства прославленный коллектив примет участие в международном фестивале и отпразднует юбилей (ФОТО, ВИДЕО)

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Президент Молдовы Игорь Додон сегодня посетил Национальный академический ансамбль народного танца «Жок» и побеседовал с его руководством об актуальной ситуации в коллективе и проблемах, с которыми он сталкивается. Говорили также о разработке рамочного закона, который включил бы ансамбль «Жок» в список национального культурного наследия.

При поддержке администрации президента ансамбль «Жок» будет представлять нашу страну на Международном фольклорном фестивале «Добровидение», который пройдет 9-10 октября в Санкт-Петербурге. Это первое за 30 лет выступление прославленного молдавского коллектива на сцене северной столицы России, сообщил глава государства на своей странице в соцсети.

– За 74 года своего существования Ансамбль народного танца «Жок» участвовал в многочисленных национальных и международных концертах и фестивалях в более чем 70 странах мира. Он награжден бесчисленными медалями, премиями и дипломами. Учитывая, что на протяжении многих лет ансамбль «Жок» прославлял нас по всему миру, я решил, что празднование 75-летия коллектива в 2020 году и выполнение плана юбилейных мероприятий будут проходить под патронатом Президента Республики Молдова. Пожелал артистам успехов и заверил их в полной поддержке со стороны президентской команды. Мы должны беречь, продвигать и воплощать наши народные традиции, которые определяют наш народ и идентичность, и передавать будущим поколениям, – подчеркнул Игорь Додон.