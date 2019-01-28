Президент окажет массовую поддержку молдавским семьям: объявлен план действий по случаю Года семьи

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Президентским указом 2019 год был объявлен Годом семьи. Для поощрения, защиты и поддержки целостности семей будет разработана комплексная национальная программа, направленная на укрепление здоровых семейных отношений. Об этом Игорь Додон рассказал в рамках официальной церемонии запуска Года семьи в Молдове.

По его словам, особое внимание будет уделено социальным мерам путем разработки программы поддержки молодых семей в целях получения жилья; будет возрождена президентская инициатива по выплате материнского капитала путем увеличения размера единовременного пособия на рождение первого ребенка – 15 тысяч леев, второго ребенка – 20 тысяч и третьего ребенка – 30 тысяч леев. Также будет уделено внимание семейным парам, проживающим в браке много лет, как символам мудрости, верности и взаимоуважения. Представители президентуры каждую неделю будут посещать семейные пары, отмечающие 50, 60 и 70 лет совместной жизни.

– Кроме того, в этом году мы продолжим наши национальные проекты поддержки школы, осуществляемые Фондом первой леди “Din suflet”. В период 2017-2018 годов ученикам первого класса были переданы 33 тысячи школьных портфелей с необходимыми принадлежностями, а в этом году мы также предоставим помощь детям второго и третьего классов. Национальная программа помощи детским садам также будет расширена: более 350 детских садов получили материально-техническую поддержку или необходимые материалы, а до конца этого года ещё 250 дошкольных учреждений получат помощь. Особое внимание будет уделено программе продвижения здорового образа жизни, в том числе путем строительства и реконструкции спортивных комплексов, – поведал глава государства.

Игорь Додон выразил уверенность в том, что будущее Республики Молдова, преемственность молдавского народа зависят от возможностей каждого из нас и той мудрости, которую мы проявим в своей деятельности по восстановлению демографической ситуации в стране и укреплению института семьи.

– Хочу пожелать нам всем в Год семьи больших успехов в реализации всех наших замыслов и надежд, – подытожил он.