Президент оказал помощь образовательным учреждениям Теленештского района (ФОТО)

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В ходе поездки в Хынчештский район Игорь Додон отправился в село Красноармейское, где возложил цветы к Монументу героям, павшим при защите Родины. Памятник находится в непосредственной близости от сельской администрации, где глава государства поздоровался с ее сотрудниками и сельчанами, пришедшими сюда для решения своих проблем.

Затем Игорь Додон посетил Теоретический лицей имени Дмитрия Кантемира и детский сад «Извораш» в селе Красноармейское, а также детсад «Андриеш» и гимназию в селе Тэлэешть. Президент побеседовал с учителями и воспитателями этих образовательных учреждений о проблемах, с которыми они сталкиваются, а также об их успехах и достижениях.

– Оценил то, что эти учебные заведения успешно внедряют инновационные педагогические методики, и подарил каждому учреждению по пять компьютеров. Кроме того, остался под приятным впечатлением от спектакля, показанного малышами в детском саду, которых я порадовал сладостями и игрушками. Подарил садику «Извораш» большой холодильник, а в «Андриеш» передал многофункциональный принтер. Выразил признательность учителям и воспитателям за их ежедневный труд, за упорство и энтузиазм, с которыми они ведут подрастающее поколение по пути обретения знаний. Искренне поздравил всех со скорым приходом весны, пожелал нового прилива сил, душевного спокойствия, нежности и больших достижений, – отметил глава государства на своей странице в соцсети.