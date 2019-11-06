Президент обсудит сложившуюся в стране ситуацию с послами: Есть риск падения правительства

Президент обсудит сложившуюся в стране ситуацию с послами: Есть риск падения правительства

Глава государства проведет завтра, 7 ноября, традиционную встречу с аккредитованными в нашей стране послами. Игорь Додон договорился о ней несколько дней назад и намеревался обсудить ситуацию в стране после выборов, однако, учитывая сегодняшние события, он побеседует с главами дипломатических миссий и о них. 

Об этом Игорь Додон рассказал в эфире частного телеканала.

– Хочу проинформировать их о сложившейся ситуации, ясно сказать, что есть риск падения правительства. Есть риск досрочных выборов. Я не хочу досрочных выборов. Но если мы идем по сценарию отставки правительства, мне снова нужно проводить консультации с фракциями, чтобы выдвинуть другого кандидата на должность премьера, а если большинства нет и две попытки выдвижения будут неудачными, этот вариант становится реальным, – сказал он.  

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md