Президент обсудит сложившуюся в стране ситуацию с послами: Есть риск падения правительства

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Глава государства проведет завтра, 7 ноября, традиционную встречу с аккредитованными в нашей стране послами. Игорь Додон договорился о ней несколько дней назад и намеревался обсудить ситуацию в стране после выборов, однако, учитывая сегодняшние события, он побеседует с главами дипломатических миссий и о них.

Об этом Игорь Додон рассказал в эфире частного телеканала.

– Хочу проинформировать их о сложившейся ситуации, ясно сказать, что есть риск падения правительства. Есть риск досрочных выборов. Я не хочу досрочных выборов. Но если мы идем по сценарию отставки правительства, мне снова нужно проводить консультации с фракциями, чтобы выдвинуть другого кандидата на должность премьера, а если большинства нет и две попытки выдвижения будут неудачными, этот вариант становится реальным, – сказал он.