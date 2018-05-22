Президент обсудил важные вопросы с официальным представителем Турции в Молдове

Глава государства провел сегодня утром встречу с временным поверенным в делах Турецкой Республики в Республике Молдова Искендером Кемалем Окьяем.

Стороны обсудили вопросы двусторонних отношений, ход ремонтных работ в здании администрации президента, пакет законов, касающихся Гагаузской автономии, и другие вопросы.

– В ходе беседы я подчеркнул, что буду и в дальнейшем настаивать на том, чтобы законы об Автономно-территориальном образовании Гагауз-Ери были одобрены в редакции, предложенной рабочей группой в составе представителей Парламента РМ, Народного собрания Гагаузии и гражданского общества. Мы также обсудили ситуацию, сложившуюся на местном общественном телеканале ГРТ. Я заявил, что осуждаю попытки политически подчинить СМИ, особенно действия вокруг телеканала ГРТ. Средства массовой информации Республики Молдова должны быть свободными, а политическим партиям не следует вмешиваться в эти ситуации, – отметил глава государства на своей странице в соцсети по итогам проведенной беседы.

Игорь Додон также поблагодарил турецких друзей за помощь, которую они оказывают как в социальных проектах в Гагаузии, так и с ремонтом здания администрации президента.

– Подчеркнул, что ремонтные работы осуществляются по установленному графику. В то же время я выразил надежду на то, что президент Турецкой Республики сможет прибыть в Республику Молдова в конце августа, чтобы мы вместе торжественно открыли реконструированное здание администрации, – подытожил Игорь Додон.