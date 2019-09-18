Президент обсудил важные вопросы с генсеком ОБСЕ (ФОТО, ВИДЕО)

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Президент Молдовы Игорь Додон провел встречу с Генеральным секретарем ОБСЕ Томасом Гремингером, который находится в нашей стране с визитом. В ходе беседы стороны рассмотрели целый ряд вопросов, касающихся внутреннего процесса укрепления демократии, урегулирования приднестровской проблемы, а также помощи ОБСЕ в вывозе и утилизации российских боеприпасов из Приднестровья.

Игорь Додон приветствовал высокого гостя в Республике Молдова, подчеркнув, что ОБСЕ в качестве посредника является ключевым партнером Республики Молдова в решении приднестровской проблемы, а также в оказании необходимой помощи и экспертизы в вопросах, касающихся прав человека, правового государства и гражданского общества.

– Высоко оценил обязательство Словакии, председательствующей в этом году в ОБСЕ, выделить в качестве приоритетов предотвращение, посредничество и снижение напряженности в зонах «замороженных конфликтов», и выразил благодарность за готовность организовать в октябре встречу участников переговорного процесса в формате 5+2. Рассказал о политике «малых шагов» и достигнутом прогрессе по 6 пунктам из пакета «8 пунктов», предложенных администрацией президента в 2017 году, и Берлинского протокола, подписанного в 2016 году. Существенным успехом в данной сфере можно считать и тот факт, что с 16 сентября молдавские чиновники могут свободно посещать приднестровский регион с частными целями, – отметил он.

Глава государства также оценил инициативу российской стороны о начале процесса утилизации боеприпасов со складов в Колбасне как своевременную и подчеркнул, что эта инициатива является хорошим шагом на пути политического урегулирования приднестровского вопроса. В связи с этим Игорь Додон выразил надежду на то, что под эгидой ОБСЕ данный процесс будет реализован в короткие сроки и с максимальной эффективностью.