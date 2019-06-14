Президент обсудил ситуацию в стране с послом США (ФОТО, ВИДЕО)

Президент обсудил ситуацию в стране с послом США (ФОТО, ВИДЕО)

Президент Молдовы Игорь Додон провел сегодня рабочую встречу с Послом Соединенных Штатов в Республике Молдова Дереком Хоганом. В начале беседы глава государства передал поздравление в адрес Президента США Дональда Трампа по случаю дня его рождения.

Стороны обсудили актуальную повестку двустороннего диалога и подтвердили обоюдный интерес к углублению отношений по всем направлениям, представляющим взаимный интерес.

– В ходе обсуждения внутриполитической ситуации в Республике Молдова пришли к единому мнению о необходимости сохранения стабильности. В связи с этим отметил, что запланированный на 16 июня марш в поддержку новой легитимной власти носит исключительно мирный характер, – отметил глава государства на своей странице в соцсети. 

Игорь Додон подчеркнул также, что администрация президента находится в постоянном контакте с новым парламентским большинством в составе фракций ПСРМ и “ACUM”, а также с правительством Майи Санду.

– Совместными усилиями мы будем обеспечивать мирную передачу власти на благо народа нашей страны и сохраним взаимовыгодные отношения с внешними партнерами РМ, – подытожил он. 

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