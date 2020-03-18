Президент обсудил с вице-премьером по реинтеграции передвижение граждан в Приднестровье и обратно в условиях режима ЧП на обоих берегах Днестра (ФОТО, ВИДЕО)

Президент обсудил с вице-премьером по реинтеграции передвижение граждан в Приднестровье и обратно в условиях режима ЧП на обоих берегах Днестра (ФОТО, ВИДЕО)

Игорь Додон провел первую рабочую встречу с новым вице-премьером по вопросам реинтеграции Кристиной Лесник.

Стороны обсудили ситуацию, связанную с передвижением граждан Республики Молдова на левый берег и обратно, учитывая, что режим чрезвычайного положения введен не только конституционными властями РМ, но и тираспольской администрацией.

– Речь идет о многих гражданах Молдовы, которые по служебной необходимости должны отправляться в приднестровский регион. Это работники энергетических предприятий и лесных хозяйств, фермеры, семейные врачи, сотрудники пенитенциарных учреждений, полицейские, работники интернатов и домов престарелых и другие, – отметил глава государства на своей странице в соцсети. 

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