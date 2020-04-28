Президент обсудил с руководством Резинского района ситуацию с COVID-19 и посетил местную больницу (ФОТО)

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Игорь Додон совершил сегодня визит и в Резинский район, где провел встречу с представителями местной администрации. Подробности беседы глава государства раскрыл на своей странице в соцсети.

– Обсудил с председателем района Валерием Чоричем социально-экономическую ситуацию в регионе с учётом пандемического кризиса, а также установившейся засушливой погоды. В этом же контексте говорили о мерах по предотвращению дальнейшего распространения коронавируса, – написал глава государства в соцсети.

На текущий момент в Резинском районе выявлено 27 случаев заражения COVID-19. 10 человек вылечились.

– В ходе общения с администрацией районной больницы констатировали успешное управление эпидемиологической ситуацией: имеются все необходимые средства защиты и соответствующее оборудование. Всего в больнице 105 коек, а для больных коронавирусом выделено 30 мест, – отметил Додон.

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