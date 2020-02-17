Президент обсудил развитие Унген с председателем этого района (ФОТО, ВИДЕО)

Президент обсудил развитие Унген с председателем этого района (ФОТО, ВИДЕО)

Игорь Додон провёл рабочую встречу с председателем Унгенского района Геннадием Митрюком. Стороны обсудили текущую ситуацию и затронули наиболее актуальные вопросы социально-экономического развития Унген.

В частности, они поговорили о деятельности Свободной экономической зоны «Унгены» и о создании ее местных филиалов, об открытии там новых рабочих мест и о других вопросах.

⁃ Заверил господина Митрюка в том, что руководство страны в лице президента, председателя парламента и премьер-министра уделяет приоритетное внимание развитию регионов Республики Молдова и в ближайшее время приступит к реализации ряда социальных и инфраструктурных проектов в области водоснабжения, строительства дорог, освещения улиц и так далее, – отметил Игорь Додон на своей странице в соцсети.

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