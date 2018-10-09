Президент обсудил предстоящий визит Эрдогана в Молдову с башканом Гагаузии

Президент обсудил предстоящий визит Эрдогана в Молдову с башканом Гагаузии

Этим утром глава государства провел рабочую встречу с башканом Гагаузии Ириной Влах. Стороны проанализировали социально-политическую ситуацию в Автономном территориальном образовании Гагаузия.

В частности, как отметил на своей странице в соцсети президент, стороны детально рассмотрели предстоящий 17-18 октября визит в нашу страну Президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана.

– Планируется, что во второй день турецкий гость с супругой посетят Гагаузскую автономию, где в Комрате и других населенных пунктах состоится открытие шести важных социальных объектов, построенных благодаря турецким партнерам. Это детский сад, больница, дом творчества школьников, дом культуры, дом престарелых, а также парк культуры и отдыха, – рассказал Игорь Додон. 

Напомним, что турецкое правительственное Агентство по сотрудничеству и координации (TIKA) откликнулось на просьбу Президента Республики Молдова и в настоящее время завершает реконструкцию здания Администрации Президента, серьезно пострадавшего в результате попытки государственного переворота 7 апреля 2009 года.

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