Президент обсудил актуальные вопросы с руководителями комиссий Совета гражданского общества (ФОТО, ВИДЕО)

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Президент Молдовы Игорь Додон сегодня провел встречу с руководителями профильных комиссий Совета гражданского общества при главе государства.

В ходе беседы ее участники затронули разные вопросы, касающиеся нынешнего положения в нашей стране, а также сценарии развития событий после учредительного заседания новоизбранного парламента. Они говорили также о задачах на текущий год в связи с Годом семьи в нашей стране, с 660-летием основания Молдавского государства, а также с Годом Республики Молдова в Российской Федерации, который стартует в апреле в Москве.

– Подчеркнул, что поддержание постоянного диалога с гражданским обществом и учет его мнения по большинству вопросов первостепенной важности для общества – это приоритет для меня, поэтому будем продолжать эту деятельность и далее, – отметил Додон на своей странице в соцсети.



