Президент обсудил актуальные вопросы с послом России (ФОТО, ВИДЕО)

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Игорь Додон провёл накануне рабочую встречу с Послом Российской Федерации в Республике Молдова Олегом Васнецовым.

Стороны обсудили актуальную повестку стратегического партнерства между нашими странами, отметив основные направления углубления отношений. Собеседники пришли к единому мнению о том, что нынешний год создает дополнительные возможности для значительной активизации политических и торгово-экономических связей.

Кроме того, они обозначили перспективы дальнейшего укрепления культурного и гуманитарного диалога, особенно в свете предстоящего празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.