Президент обозначил три приоритетных направления деятельности на предстоящий год (ВИДЕО)

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Реформа юстиции, социальные проекты и проекты, касающиеся инфраструктуры и индустриализации Молдовы, – три главные цели президента на предстоящий год. Об этом Игорь Додон заявил в интервью порталу unimedia.info.

Глава государства рассказал, что уже на следующей неделе министр юстиции отправится в Венецианскую комиссию с проектом реформы юстиции.

– Мы должны провести оценку всех судей и прокуроров. Считаю, что это важно, и соответствующий закон должен быть принят уже в декабре, чтобы в январе-феврале этот процесс начался. Есть и другие процессы – мы должны обеспечить, чтобы заседания Высшей судебной палаты были публичными и так далее, – сказал он.

Не меньше внимания будет уделено социальным проектам. “Мы должны дать гражданам то, чего они от нас ждут”, – сказал президент. Первый шаг в этом направлении уже был сделан на этой неделе, отметил он, последуют и другие.

Говоря об инфраструктурных проектах, Игорь Додон в очередной раз заявил, что хочет, чтобы Молдова превратилась в большую строительную площадку, и речь не только о дорогах, но и об инвестициях в Железную дорогу РМ, зоны логистики и так далее, что даст быстрый экономический эффект.

– Молдова – маленькая страна. Это одновременно и минус, и плюс: можно быстро навести порядок. Если будет работать команда – президент, премьер-министр и парламент, в течение 2-3 лет мы сможем полностью изменить облик страны. Если мы положим начало этим изменениям, дальше будет проще, и ситуация на самом деле изменится, – сказал президент.