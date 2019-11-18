Президент объявил о 7 важных решениях для поддержки самых нуждающихся граждан РМ (ВИДЕО)

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Для того, чтобы поддержать самых нуждающихся в помощи граждан, руководство нашей страны выступило с 7 важными решениями. О них этим утром объявил глава государства.

В частности:

625 тысяч пенсионеров получат по 700 леев помощи к зимним праздникам; В ближайшие недели будет изменено законодательство таким образом, чтобы, начиная со следующего года, пенсии индексировались два раза в год; Размер помощи в холодный период года вырастет с 350 леев до 500, а число получателей увеличится со 170 тысяч семей до 300 тысяч; В ближайшие недели изменится закон для гарантирования выплаты пенсии на срок в 5 лет супругу или супруге в случае преждевременной смерти получателя; Размер ежемесячной помощи для ветеранов увеличится с 100 до 300 леев. Это касается также участников действий по защите территориальной целостности и независимости РМ и участников военных действий в Афганистане. Речь идет о более чем 20 тысячах граждан; В ближайшее время увеличатся пособия для молодых специалистов в области медицины и фармацевтики – с 45 тысяч леев до 120 тысяч леев, а для медицинского персонала и персонала в области фармацевтики со средним образованием – с 36 тысяч до 96 тысяч леев. Речь идет о специалистах, которые отправляются на работу в сельскую местность. Ранее данные пособия уже были увеличены для тех, кто трудится в области образования; В следующем году планируется рост зарплат в бюджетном секторе: в среднем, на 10%, но для некоторых категорий, например, учителям и воспитателям – на 18%, социальным ассистентам – на 16% и так далее. Кроме того, всем бюджетникам будет выделена ежегодная премия в размере до 50% от средней месячной зарплаты.