Президент объявил 2019 год – годом семьи в Республике Молдова

Президент объявил 2019 год – годом семьи в Республике Молдова

Об этом глава государства заявил, выступая на открытии Всемирного конгресса семей в Кишиневе.

Игорь Додон отметил, что в следующем году наша страна будет отмечать 660-летие молдавского государства, а будущее любой страны, процветание государства зависит не только от экономической ситуации, но и от общего состояния общества, демографической статистики, тенденций прироста или убыли населения, от количества полноценных семей, которым созданы все условия для воспитания детей, от возможностей профессионального и карьерного роста в этой стране, от достойной заработной платы и комфортной жизни в почтенном возрасте, после завершения активной трудовой деятельности.

– Именно поэтому, для консолидации общества вокруг всеобъемлющей программы поддержки семьи, материнства и детства как основы будущего нашего государства – Республики Молдова, я официально объявляю 2019-й год в нашей стране годом семьи. Мы направим максимум усилий, в том числе через государственную политику в этой области, на объединение всех здоровых инициатив, организаций и сообществ ради достижения главной цели – укрепления института семьи. И да поможет нам в этом Бог! – заявил он. 

Напомним, сегодня в Кишиневе открылся Всемирный конгресс семей. Мероприятие проходит под патронатом главы государства.

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