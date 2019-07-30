Президент обещает и делает! Начались консультации по инициативе Додона об индексации пенсий два раза в год

0

Сказано – сделано! Во вторник в президентуре был дан старт консультациям по инициативе главы государства об индексации пенсий два раза в год. Соответствующую встречу с представителями профсоюзов страны, а также Министерства социальной защиты и Национальной кассы социального страхования провели советники президента Ион Кику и Виорика Думбрэвяну.

В рамках встречи обсуждалась инициатива главы государства об индексации пенсий два раза в год – 1 апреля и 1 октября. Согласно проекту, в 2020 году двойной индексацией воспользуются примерно 400 тысяч бенефициаров, чья пенсия ниже прожиточного минимума, в 2021 году – те, чья пенсия не превышает двойного размера прожиточного минимума, а в 2022 – пенсионеры, чей доход ниже тройного размера этого показателя. При этом индексация от 1 апреля останется в силе для всех бенефициаров. Проект направлен на повышение уровня социальной защиты получателей пенсий.

Как отметил на своей странице в соцсети Ион Кику, в скором времени глава государства выдвинет парламенту данный проект в качестве законодательной инициативы. В то же время в ближайшие дни пройдут консультации по еще одной инициативе президента, предусматривающей гарантирование на определенный период выплаты пенсии супругу или супруге, а также наследникам получателя в случае его преждевременной кончины.