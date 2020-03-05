Президент обещает – и делает: Игорь Додон позвонил еще одной жительнице страны (ВИДЕО)

0

Ранее глава государства пообещал каждую неделю звонить по одному из номеров, которые ему оставляют граждане, желающие лично пообщаться с ним и рассказать о наболевшем. В рамках очередного выпуска платформы “Президент отвечает” Игорь Додон побеседовал с Аделиной Бутану из Флорештского района.

Игорь Додон пообещал помочь с решением проблемы, о которой ему рассказала женщина, и поздравил с наступающим 8 Марта.

– Мы позвоним по всем номерам, которые вы нам прислали. Думаю, это хорошая практика, и мы ее продолжим, – заявил он.

Полный разговор можно послушать ниже: