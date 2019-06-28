Президент о ситуации с генпрокурором: Есть несколько вариантов, но самый простой – заявление об отставке (ВИДЕО)

0

Глава государства намерен пригласить Эдуарда Харунжена на публичную беседу в президентуру, чтобы решить, что с ним делать дальше. Об этом Игорь Додон заявил в рамках программы на частном телеканале, отметив, что еще с начала 2017 года он поставил под вопрос процедуру и возможность назначения Харунжена на должность генпрокурора.

– Напомню, что назначение нынешнего генпрокурора состоялось за несколько дней до того, как я вступил в должность президента. Думаю, это было сделано намеренно: чтобы прокурор уже был утвержден, когда я стану президентом. Я не могу сказать, что он – не профессионал. Но профессионализм можно использовать в разных направлениях, – сказал Додон.

Глава государства выразил уверенность в том, что перемены в Генеральной прокуратуре будут. Есть несколько вариантов, сказал он.

– Есть возможность изменения законодательной базы. А есть вариант проще, когда пишется заявление об отставке. Так, как поступил КС – с опозданием, но, все же, поступил. Думаю, так же поступят и в ЦИК, и т. д. Это – правильный, честный и законный путь. Если будут такие “умники”, которые будут писать, что это не позволяет закон, – закон можно изменить. Такие случаи юристам уже известны. Например, в Албании тоже государство было признано захваченным, и через Совет Европы, вразрез внутреннему законодательству, все решилось. В международной практике есть решения таких проблем. У нас готов полный пакет. И в КС знали, что если на этой неделе они не уйдут, на следующей начнется процедура, после которой их даже в детский сад не примут вести уроки. Они это хорошо знали. И, думаю, те, кто нас сейчас смотрят, кто еще при должности, хорошо понимают, о чем речь, – отметил президент.