Президент о сдаче БАКа: Есть вероятность, что сроки придётся перенести (ВИДЕО)

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От развития ситуации и от того, как долго продлится текущее положение, зависят и сроки сдачи экзаменов на степень бакалавра в этом году. Об этом заявил Игорь Додон в рамках очередного выпуска программы “Президент отвечает”.

В связи с приостановкой образовательного процесса предположительно до 15 мая, учащиеся будут проходить программу онлайн. Вероятнее всего, наверстать всё не получится, считает Игорь Додон. В связи с этим президент допускает возможность отсрочки выпускных экзаменов на более позднее время, чем они были запланированы.

– Нужно договориться с высшими образовательными учреждениями, чтобы процесс зачисления студентов также начался позже. Учащиеся должны успеть пройти программу, сдать БАК и подать заявление на поступление в ВУЗы. В этой ситуации нужен системный подход, – отметил Додон.

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